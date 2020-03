Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Istanbul a anuntat miercuri ca a pregatit rechizitoriul impotriva a 20 de suspecti in legatura cu asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, printre care si fostul sef-adjunct al serviciului de informatii al Arabiei Saudite si un fost consilier regal, potrivit Reuters.Uciderea…

- Printul mostenitor Mohammed bin Salman, fiul regelui Salman, conducator de facto al Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de petrol din lume si aliat major al Statelor Unite, si-a consolidat puterea de la indepartatea lui Mohammed bin Nayef din pozitia de mostenitor, intr-un puci de palat din…

- Doi experti ai ONU in drepturile omului au cerut miercuri 'o ancheta imediata' a Statelor Unite si altor parti interesate in legatura cu acuzatiile potrivit carora printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a fost implicat in piratarea telefonului miliardarului american Jeff Bezos, fondatorul…

- Publicatia britanica The Guardian a publicat o investigatie cu multe aspecte interesante, despre un atacat informatic care l-a avut ca victima pe celebrul magnat american Jeff Bezos. In mai 2018, Bezos a primit un video pe WhatsApp din partea printului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cu care…

- PrințulMohammed bin Salman i-a piratat telefonul lui Jeff Bezos, fondatorulAmazon și patron al ziarului Washington Post, folosindu-se deaplicația Whatsapp. Cinci luni mai tarziu, Jamal Khashoggi, careera jurnalist la publicația lui Bezos, a fost ucis iar cadavrulacestuia a disparut.Mohammed bin Salman,…

- De ceva timp, Emiratele Arabe Unite, sau mai exact liderul de facto al acestei tari, printul Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ), adopta o atitudine ostila Turciei la nivelul relatiilor internationale, cheltuind timp si resurse pentru a începe o adevarata cruciada împotriva Turciei, scriu…