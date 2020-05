Pronuntarea din dosarul omului de afaceri Sorin Strutinsky, amanata

In prima instanta, Sorin Strutinsky a luat sapte ani si patru luni de inchisoare. Decizia finala va fi luata de judecatorii Adriana Ispas si Ciprian Coada, de la Curtea de Apel.Curtea de Apel Constanta a amanat ieri pronuntarea in dosarul in care omul de afaceri Sorin… [citeste mai departe]