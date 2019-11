Stiri pe aceeasi tema

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Poliția malteza l-a arestat in aceasta dimineața, la ora locala, 8.20, pe afaceristul Yorgen Fenech, proprietarul companiei „17 Black”. Fenech a fost interceptat de autoritațile statului maltez cand urcase la bordul iahtului „Gio”, care tocmai plecase de la țarmul insulei Portomaso, aflata la nord de…

- Un barbat suspectat ca a jucat rolul de intermediar intre comanditar si persoanele acuzate de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in Malta, in 2017, in timp ce ancheta cu privire la coruptie, si care a fost arestat saptamana trecuta a declarat ca-l cunoaste pe comanditar si este pregatit sa-i…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa.Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor conduce…

- Poliția britanica a anunțat joi ca a arestat pe aeroportul Heathrow din Londra un barbat de 26 de ani care calatorea din Turcia, sub suspiciunea de activitați teroriste care ar avea legatura cu Siria, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile…