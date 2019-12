Stiri pe aceeasi tema

- Politistii care investigheaza uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia l-au interogat pe cel mai apropiat consilier al premierului Joseph Muscat in urma unor acuzatii ca ar fi pus la cale crima, potrivit unor surse apropiate de ancheta, relateaza The Guardian, Reuters si DPA.Acuzatiile…

- Șeful de cabinet al premierului maltez și ministrul Turismului au demisionat marți, intr-o escaladare a tensiunilor politice starnite de ancheta asasinarii acum doi ani a jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia, informeaza Europa FM. Ministrul era suspectat in articolele scrise de jurnalista…

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Un barbat care sustine ca stie cine este ''creierul'' asasinarii jurnalistei de investigatii malteze Daphne Caruana Galizia a fost gratiat luni, transmite politico.eu, potrivit Agerpres. Guvernul maltez a anuntat intr-o declaratie ca Melvin Theuma - descris drept un "intermediar'' in presa locala…

- ​Principalul suspect în ancheta asupra asasinarii jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia a cerut sa i se asigure imunitatea în schimbul informatiilor despre ceea ce el stie în acest caz, au declarat sâmbata surse apropiate dosarului pentru AFP, noteaza Agerpres. Yorgen…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters.Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa. Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor…

- Acesta ar putea fi un prim pas catre o ancheta independenta privind asasinarea celebrei jurnaliste de investigații Daphne Caruana Galizia, specializata in dezvaluiri privind afaceri de corupție pana la cel mai inalt nivel in stat, dar care a platit cu viața pentru ca a indraznit sa cerceteze și sa faca…