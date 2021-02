Vincent Muscat, unul dintre cei trei barbati acuzati de plasarea bombei care a ucis-o in 2017 pe jurnalista malteza de investigatii Daphne Caruana Galizia, a fost condamnat marti la 15 ani de inchisoare de un tribunal din La Valletta, informeaza AFP.



In anuntarea verdictului, tribunalul a indicat ca a tinut cont de faptul ca Muscat, care anterior in cursul zilei si-a recunoscut vinovatia in acest dosar, a colaborat cu politia si ca Parchetul a solicitat aceasta pedeapsa.



Vincent Muscat se afla in arest din decembrie 2017 cand, impreuna cu alti doi barbati - fratii Alfred…