Doi frati acuzati de asasinarea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia incearca sa obtina imunitatea in fata acuzatiilor in schimbul oferirii de probe care leaga politicieni de top de aceasta crima si de alte infractiuni, transmite marti dpa.

Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei incarcaturi explozive plasate sub automobilul sau in apropierea casei unde locuia, in satul maltez Bidnija. Ea avea 53 de ani, scrie Agerpres.ro.

