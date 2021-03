Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Psihiatrie a fost cauzat de o pacienta aflata la izolare, intr-unul din saloanele de la Compartimentul de Primiri Urgențe. Aceasta a dat foc unei saltele cu bricheta, iar fumul a ajuns pana la etajul unu. Medicul de garda și doi rezidenți au intrat in panica și au sarit de la balconul…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, medicul Lavinia Ionescu, a declarat, marti, presei ca starea fetitei primita sambata de la Spitalul Husi este una "multumitoare" din punct de vedere al leziunilor pe care le are."Fetita a fost detubata, respira spontan inca din cursul…

- O explozie puternica a avut loc intr-o cladire de pe strada Zavoi, din Timisoara. Dupa impact, cladirea s-a prabușit. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, dar si o ambulanta. Un barbat a ramas prins printre daramaturi.Victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Un ambulanțier din Cluj a ramas fara permis de conducere in județul Vrancea. Polițiștii l-au sancționat pentru depașirea vitezei pe drumurile publice. In ambulanța se afla o pacienta care trebuia sa ajunga la un spital in Galați. Soferul, care conducea o ambulanța privata, a fost sanctionat cu amenda…

- O femeie in varsta de 84 de ani a fost adusa in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi dupa ce a fost batuta de fiul ei. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia a fost agresata de fiul ei in repetate randuri. ‘A fost incuiata…

- Eveniment Microbuz implicat intr-un accident rutier la Turnu Magurele/ Doua persoane au fost ranite ianuarie 5, 2021 10:44 Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs, marți dimineața, pe raza municipiului Turnu Magurele, in care au fost implicate un autoturism și un microbuz…

- Copilul este internat la secția ”Nou-nascuți” a Spitalului ”Marie Curie” din Capitala și nu mai este conectat la aparate, a declarat medicul Catalin Cirstoveanu pentru Gandul. Șeful de secție a mai spus ca bebelușul, gasit abandonat dupa naștere intr-o punga, in fața unui bloc din București, a luat…