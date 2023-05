Cazul Horodniceanu is „case closed” Acum vreo cinci zile, justitia din Romania s-a dat in stamba si-a aratat in toata splendoarea fata hada, ascunsa dupa masca de portelan pe care o poarta de ani de zile pentru nu i se vedea bubele. Daniel Horodniceanu, unul dintre procurorii de top ai Romaniei, omul numarul doi din Consiliul Superior al Magistraturii – institutia care decide soarta magistratilor, a fost oprit de un echipaj de politie, la ceas de seara, intr-un sat din judetul Iasi. Motivul? Procurorul rula cu bolidul sau de lux cu o viteza mai mare decat cea legala si a depasit masina Politiei aflata in mers, fara a semnaliza.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

