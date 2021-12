Stiri pe aceeasi tema

- Marocanul Ahmed El Bourkadi, student la Medicina la Iasi, este principalul suspect in cazul asasinatului de la Iasi. Tanarul este disparut si se presupune ca in noaptea crimei a fost la spital cu o mana taiata.

- Eveniment Accidente rutiere in Teleorman / Trivalea-Mosteni, un barbat a ajuns la spital; Buzescu, mașina rasturnata in șanț decembrie 12, 2021 12:03 In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier pe DJ 504, pe raza localitații Trivalea-Moșteni. La eveninent a intervenit Detașamentul de pompieri…

- Poliția antiterorism a Marii Britanii a anunțat duminica seara ca a arestat trei barbați în cadrul unei anchete privind explozia unei mașini în fața unui spital pentru femei din Liverpool (nordul Angliei), în urma careia a murit o persoana și a fost ranita o alta, relateaza AFP.„Trei…

- Inca un pacient a ajuns la spital in urma recuperarii post COVID-19 cu tratamentului hiperbaric, spun medicii. Pacientul a fost transferat de urgența la spital pentru ca starea sa de sanatate era grava. Cazul este asemanator cu cel al cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian.

- Principalul motiv pentru care in Romania se inregistreaza o rata uriașa a deceselor in randul bolnavilor Covid este ca pacienții ajung prea tarziu la spital. Insa cauza pentru care aceștia evita sa ajunga in spital este chiar propaganda agresiva a Guvernului, prin mass-media platita cu bani grei, care,…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a anuntat, la Digi24, ca formele de COVID din valul patru al pandemiei sunt mai grave decat cele din valurile anterioare, iar pacienții se recupereaza mai greu. Beatrice Mahler a dat exemplul unei tinere…

- Un barbat a turnat benzina in capul soției care fuma, aceasta a luat foc instantaneu și a decedat in spital. Fapta s-a petrecut anul trecut in localitatea Manașturel din comuna Cuzdrioara. Cazul – incadrat juridic ca violența in familie sub forma omorului calificat – a ajuns pe rolul instanței, iar…