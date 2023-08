Stiri pe aceeasi tema

- Rudele Alexandrei Ivanov, tanara de 25 de ani care a murit, pe 18 august, in Maternitatea din Botosani din cauza neglijentei cadrelor medicale, au fost audiate, marti, la sediul Inspectoratului de Politie (IPJ) Botosani, in dosarul privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, anunța Agerpres.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au preluat ancheta in cazul tinerei moarte pe 18 august in Maternitatea din Botosani, a declarat, pentru Agerpres, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.Potrivit acestuia, masura a fost luata pentru a inlatura…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis, joi, alocarea sumei de 50.000 de lei din Fondul de rezerva, aflat la dispozitia prim-ministrului, ca ajutor pentru familia Alexandrei, tanara care a murit la Maternitatea din Botosani, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inceputul ședinței de guvern, ca o tragedie ca cea la Botoșani, unde o femeie gravida a murit dupa mai multe ore de chin, in care a cerut sa fie operata, nu este admisibila in „spitale in care s-au investit zeci de milioane de euro”.

- Tanara de 25 de ani care a decedat, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani nu a beneficiat, timp de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale, se arata intr-un raport preliminar intocmit de Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani. Potrivit sursei citate, pacienta Alexandra Ivanov a fost internata…