- Premierul canadian Justin Trudeau s-a alaturat vineri miilor de protestatari din Ottawa pentru a denunta rasismul si violenta politiei in urma mortii lui George Floyd in SUA, asezandu-se in genunchi alaturi de acestia, informeaza AFP. Purtand o masca de protectie, Justin Trudeau a ingenunchiat de…

- ​La zece zile dupa decesul lui George Floyd în arestul poliției din Minneapolis, mai mulți consilieri locali vor sa scape de Departamentul de poliție - permanent, relateaza Insider.Consilierul Steve Fletcher a anunțat intenția pe social media, afirmând ca el și alți consilieri vor…

- PSV Eindhoven l-a exclus din lot pe Denzel Dumfries, dupa ce acesta a participat la un protest impotriva rasismului si a brutalitatii politiei, clubul invocand motive legate de coronavirus, scrie Agerpres.„Jucatorul in varsta de 24 de ani va urma un program individual de antrenament pana la sfarsitul…

- Procurorul care investigheaza moartea lui George Floyd în Minneapolis a reclasificat faptele drept omucidere voluntara, acuzându-l pe ofițerul de poliție care l-a asfixiat pe Floyd de „omor premeditat”, iar ceilalți trei ofițeri de poliție de la fața locului sunt acuzați și ei…

- Raportul medicului legist a aratat ca afro-americanul de 46 de ani a facut "stop cardiac si pulmonar" din cauza imobilizarii sale, dar si faptul ca au fost depistati "alti parametri importanti: arteroscleroza si hipertensiune arteriala; intoxicare cu fentanil; utilizare recenta de amfetamine".…

- Fostul boxer Floyd Mayweather s-a oferit sa platesca cheltuielile pentru înmormântarea lui George Floyd, barbatul afro-american de 46 de ani a carui ucidere de catre un politist a determinat ample manifestatii de protest în SUA, informeaza Reuters.Compania de promovare a fostului…

- In timp ce in mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste masive in urma morții lui George Floyd, un parlamentar american vrea sa introduce o lege care sa puna capat violenței poliției, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Aceasta legepermite victimelor sa-i dea in judecata pe polițiști,…

- Grupul de hackeri Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis. Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie din Statele…