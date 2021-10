Cazul Gabby Petito: Rămășițele logodnicului, descoperite de FBI Ramașițele umane gasite miercuri intr-un parc din Florida sunt cele ale lui Brian Laundrie, logodnicul bloggeriței ucise, Gabby Petito , informeaza FBI. Cadavrul sau a fost identificat cu ajutorul dosarelor dentare. Acesta era o persoana de interes in moartea lui Gabby Petito. Cadavrul ei a fost gasit la o luna dupa ce logodnicul sau s-a intors din calatoria in Wyoming fara ea. „La 21 octombrie 2021, o comparație a inregistrarilor dentare a confirmat ca ramașițele umane gasite la T Mabry Carlton Jr Memorial Reserve și Myakkahatchee Creed Environmental Park sunt cele ale lui Brian Laundrie”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

