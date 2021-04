Cazul fetițelor aruncate peste zidul lui Trump Doua fetițe ecuadoriene, in varsta de trei și cinci ani, au fost aruncate in mijlocul nopții din varful zidului inalt de patru metri, aflat la granița dintre Mexic și SUA. Serviciul american al Vamilor și Protecției Frontierelor (CBP) SUA a raportat incidentul, dupa ce un operator al camerelor de supraveghere a dat alerta. „Un agent din Santa Teresa (New Mexico), insarcinat cu utiliarea camerelor video, a vazut o calauza care a dat drumul la doi copii de la o inalțime de 14 picioare (peste 4 metri) a zidului frontalier”, a indicat CPB intr-un comunicat, potrivit presei din SUA. Fetițele au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

