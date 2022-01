Cazul fetiței ucise pe trecerea de pietoni: Poliţistul nu era în misiune, dar avea semnalele luminoase aprinse Politistul care a provocat accidentul in care o fetita a murit joi iar alta a fost ranita, nu se afla in misiune si nu a acordat prioritate fetelor care se aflau pe trecerea de pietoni, a declarat vineri un procuror de caz. Victima era angajata in traversare pe trecerea de pietoni, a spus acesta, adaugand ca masina pe care o conducea politistul avea semnalele luminoase, dar nu si cele acustice, si nu se afla in misiune. Intrebat de jurnalisti daca este adevarat ca politistul mergea sa-si ia de mancare, procurorul a raspuns ca acest lucru nu are "relevanta" in privinta infractiunii de care este… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

