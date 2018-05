Stiri pe aceeasi tema

- Fetița din Baia Mare ar fi fost ucisa de tatal ei. Parintele copilei a ajuns sa fie princpalul suspect in cazul crimei care a ingrozit intreaga țara. Barbatul se afla la audieri. Alaturi de acesta, mai sunt audiați mai mulți adolescenți, care au fost ridicați de polițiști sambata dimineața, noteaza…

- Barbatul care a violat si ucis pe 30 aprilie o fetita de 5 ani din Baia Mare este inca in libertate, iar anchetatorii sustin ca fac toate eforturile sa-l descopere. Deocamdata, n-a fost nimeni retinut, insa exista mai multe persoane audiate. Rezultatele oficiale ale necropsiei au confirmat suspiciunea…

- Ancheta in cazul crimei care a socat o tara intreaga este in plina desfasurare. Anchetatorii au mai multe piste, nu mai putin de 23 de suspecti au acum in vizor. Criminalistii cred ca este posibil ca victima sa-si fi cunoscut calaul. Locuitorii din zona sunt speriati, in special cei care au copii.

- Noi detalii ies la iveala: Bunica fetitei ucise in Baia Mare, declaratii sfasietoare. Cadavrul micutei a fost gasit…… Noi detalii ies la iveala in cazul fetitei ucise cu bestialitate, in Baia Mare. Micuta a fost gasita chiar de catre fratii ei mai mari. Anchetatorii iau in calcul faptul ca ucigasul ar…

- La doar cateva ore de la descoperirea trupului fara viața al Esterei, investigatorii maramureșeni au un prim suspect in cazul fetiței violate și ucise la Baia Mare. Ar fi vorba de un fost preot care a mai fost vazut in cartierul marginaș al orașului Baia Mare, un soi de enclava locuit de romi. Unii…

- Informatii bomba in cazul crimei de la Baia Mare, unde o copila de 5 ani a fost abuzata si ucisa cu salbaticie. Anchetatorii au un prim suspect, un fost preot de aproximativ 50 de ani, conform observator.tv.

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…