Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu o fetita de un an, încuiata într-o masina parcata la soare, în statiunea Mamaia, au fost postate pe facebook, internautii comentând ca micuta este închisa de cel putin 30 de minute si parintii ar fi

- Politistii constanteni au inceput verificarile pentru identificarea unor parinti din Suceava care si-au lasat copilul de aproximativ un an incuiat in autoturism, in statiunea Mamaia, imaginile fiind postate pe Facebook de un utilizator. De asemenea, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Imagini cu o fetita de un an, incuiata intr-o masina parcata la soare, in statiunea Mamaia, au fost postate pe facebook, internautii comentand ca micuta este inchisa de cel putin 30 de minute si parintii ar fi plecat la plaja. Politia Constanta a deschis, luni, o ancheta in acest caz.

- Autoritațile constanțene sunt in alerta dupa ce un copil de un an a fost incuiat intr-o mașina lasata intr-o parcare din stațiunea Mamaia, sub un soare arzator. Parinții fetiței au plecat la plaja și s-au intors dupa mai bine de o ora. Poliția constanțeana a declanșat o ancheta pentru identificarea…

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat…

- Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta dupa ce o patrula a Politiei Locale a descoperit in cartierul Cicoarei ca un copil cu nevoi speciale a fost tinut in lanturi. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule…

- In inregistrare, o fetita de 6 ani si 3 luni este filmata cand sta pe scaunul soferului si conduce o masina pe camp. Copila abia atinge cu picioarele pedalele masinii, reusind cu greu sa vada drumul, potrivit celor de la Aradon.ro.Pe scaunul din dreapta se afla tatal fetitei, care se aude…

- O familie din Murfatlar a mintit ca nepotelul lor de cinci ani, Madalin, ar suferi de o boala necrutatoare, in incercarea de a sensibiliza opinia publica. Intreaga tarasanie a iesit la iveala in momentul in care cazul a ajuns in atentia Serviciului de Asistenta Sociala de la Primaria Murfatlar si…