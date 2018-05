Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul fetitei de 5 ani rapita, violata si ucisa cu salbaticie! Micuta a fost condusa, vineri, pe ultimul drum, de sute de oameni socati de sfarsitul crunt al fetitei de 5 ani. Parintii sunt revoltati ca, dupa patru zile de la crima ingrozitoare, faptasul nu a fost inca prins.…

- Rasturnare de situația in cazul crimei de la Baia Mare, acolo unde o fetița a fost ucisa și batjocorita la inceputul acestei saptamani. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, citate de Antena 1, suspectul principal in cazul oribilei crime ar fi chiar tatal fetiței in varsta de 5...

- Exista 10 suspecti in cazul fetiței de 5 ani din Baia Mare care a fost violata și apoi ucisa, dar numai doi sunt principali. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Toți au fost audiați de catre oamenii legii. (CITEȘTE ȘI: CRIMA DIN BAIA MARE. LOVITURA DE TEATRU! […]…

- Crima din Baia Mare, acolo o fetita de 5 ani a fost violata si ucisa, a socat o tara intreaga. Odata cu sinistra crima, locuitorii din Baia Mare si-au amintit de o legenda urbana, una veche de aproape 4 decenii.

- Celebrul criminalist Dan Antonescu lanseaza o ipoteza cutremuratoare, in cazul fetiței de 5 ani din Baia Mare care a fost abuzata și ucisa cu bestialitate. Potrivit lui Dan Antonescu, autorul, care este inca in libertate și cautat cu disperare de poliție, ar fi o persoana pe care micuța o cunoștea.

- Alerta in Baia Mare, acolo unde oamenii legii il cauta pe barbatul care a socat intreaga tara dupa ce a violat si ucis o fetita de doar cinci ani de zile, care iesise afara la joaca. Micuta a fost lasata nesupravegheata de parinti si a disparut, fiind ulterior gasita moarta in zona fostului combinat…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…