- Chirurgul care a condus echipa ce a realizat transplantul hepatic in cazul fetitei de cinci care a murit marti seara la Institutul Fundeni explica faptul ca, la o a doua interventie chirurgicala, necesara in urma unei insuficiente multiorgan, medicii au constatat ca nu exista proces de cicatrizare…

- Institutul Fundeni a anunțat ca aseara, fetita transplantata hepatic in unitatea medicala, a decedat. ”Fetita care a suferit un transplant de ficat pe 30 aprilie a decedat in seara zilei de 17 mai, la ora 20.40, in urma complicatiilor postoperatorii aparute in ultimele zile”, precizeaza reprezentanții…

- Starea fetitei de 5 ani supusa la sfarsitul lunii aprilie unui transplant de ficat la Institutul Fundeni se mentine critica la o zi dupa reinterventia chirurgicala, a anunțat, marți, unitatea medicala. „In prima zi dupa reinterventia chirurgucala starea fetitei transplantate se mentine extrem de critica,…

- Starea fetitei de 5 ani supusa la sfarsitul lunii aprilie unui transplant de ficat la Institutul Fundeni se mentine critica la o zi dupa reinterventia chirurgicala, anunta unitatea sanitara. "In prima zi dupa reinterventia chirurgucala starea fetitei transplantate se mentine extrem de critica, necesitand…

- Reprezentantii Institutului Fundeni din Bucuresti afirma ca starea fetitei de 5 ani care a primit un transplant de ficat s-a agravat progresiv in ultimele trei zile, astfel ca a fost supusa unei noi interventii chirurgicale. In prezent, starea copilei este critica, necesitand masuri sustinute de terapie…

- Medicul Marius Geanta, fondatorul Centrului pentru Inovație in Medicina, a explicat, pentru ziare.com , ca cel mai ingrijorator aspect, care i-a atras atenția, este numarul ”neașteptat de mare” al copiilor care dezvolta insuficiența hepatica.”Ceea ce pe mine ma ingrijoreaza, ceea ce imi atrage atenția,…

- Transplantul de ficat la fetita de 5 ani cu Boala Wilson si insuficienta hepatica a fost un succes, a anuntat Ministerul Sanatatii. Expertii nu au descoperit inca o cauza definitiva a hepatitei misterioase, insa parerile preliminare arata ca ar putea fi provocata de adenovirusuri.