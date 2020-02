Exact in urma cu un an, in casele clanului Boceanu din Campulung intrau mascatii, pentru a-i salta pe traficantii de carne vie. La operatiune participau si trei politisti veniti tocmai din Elvetia. “Inculpatii vor fi aduși in fața instanțelor romane”, anunta atunci Politia din Lausanne. Astazi, inculpatii sunt in libertate, iar dosarul e la DIICOT, nesolutionat.“Fermitate in anchetare si punere sub urmarire penala in cazurile de trafic de persoane, conform legislatiei, si pedepsirea traficantilor cu inchisoarea”. E prima recomandare prioritara pe care Departamentul de Stat al SUA o face Romaniei…