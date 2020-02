Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați din Brașov s-au ales cu dosare penale pentru violența in familie, iar pe numele lor au fost emise ordine de protecție provizorie, dupa ce și-au lovit iubitele. Unul a facut scandal in miez de noapte, altul a luat-o la bataie pe strada, iar celalalt a uitat de ordinul de protecție și a agresat-o.…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for decizional, cu 75 de voturi pentru si 24 impotriva proiectul de “Lege privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu”,…

- Cazul crimelor de la Caracal a șocat intreaga țara, dar se pare ca deși Gheorghe Dinca a fost arestat și trimis in judecata, detalii uluitoare din ancheta continua sa iasa la iveala! O inregistrare secreta cu verișoara Monicai Melencu, fiinca Luizei, a fost prezentata publicului! Ce a dezvaluit femeia?

- Polția a publicat detalii despre cazul de ieri seara de la Criuleni, unde un barbat a luat ostatici intr-o casa și a ranit trei persoane. Cei doi barbați, care au fost luați ostatici in casa suspectului, au fost internați in spital, in stare grava.

- Trei barbati, printre care si un paznic de vanatoare, au fost agresati de patru tineri pe un fond de vanatoare din judetul Dolj. In urma scandalului, masina in care se aflau cei trei barbati a fost avariata, iar arma de serviciu a paznicului, aflata in autoturism, fara munitie, a fost luata de unul…

- O cațelușa a fost grav ranita la Satu-Mare dupa ce mai mulți barbați i-au bagat in gura o petarda care a explodat, potrivit Hotnews. Un ONG pentru drepturile animalelor a facut public cazul și anunța ca au fost facute mai multe plangeri. De asemenea, Asociația a anunțat ca ofera recompensa pentru aflarea…