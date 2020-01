Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați sunt audiați, duminica seara, la Parchetul de pe langa Tribunalul Iași, in cazul femeii care a fost gasita moarta vineri pe un camp din oraș, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cei doi barbați, de 30 și 48 de ani, au fost identificați de polițiști…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala de Politie a Munciipiului Bucuresti au anuntat ca 11 persoane sunt arestate preventiv, iar patru sunt sub control judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice, in dosarul…

- Poliția face cercetari dupa ce o tanara de 25 de ani din județul Vrancea a fost gasita moarta in pat. Descoperirea a fost facuta duminica, in ziua alegerilor, de rudele fetei care au alertat autoritațile, potrivit Mediafax.Incidentul s-a produs duminica, in comuna vranceana Vidra. Tanara…

- Ziarul Unirea Minora de 15 ani din Deva, data in urmarire naționala, gasita intr-o comuna din județul Dambovița. Doi barbați sunt audiați In cursul zilei de ieri, minora in varsta de 15 ani, din Deva, care a plecat voluntar de la domiciliul pentru a se deplasa la o prietena din municipiul Ploiesti,…