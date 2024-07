Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii halucinante in cazul femeii care a fost gasita fara suflare intr-un rau secat! Veta și-a gasit sfarșitul la varsta de 67 de ani. Familia susține ca a fost ucisa. Ce au marturisit apropiații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- Felul in care au acționat polițiștii care s-au ocupat de cazul femeii care a fost mușcata de caini pe pista de biciclete care leaga Timișoara de Serbia va fi anchetat de cei de la Biroul Control Intern al IPJ Timiș. Alin Nica, președintele Consiliului Județean, solicita „implicare și seriozitate din…

- Apar detalii șocante in ancheta crimei din Oradea, unde o femeie de 31 de ani a fost gasita moarta, marți dimineața, intr-o remorca dintr-o parcare de cartier. Barbatul care a sunat la 112 sa anunțe "mirosul ințepator" locuia, de fapt, cu victima, spun sursele Bihoreanul. Trei persoane au fost duse…

- Intr-un cartier de blocuri din Oradea aproape de locul unde a fost gasit cadavrul, poliția a descoperit o femeie subnutrita și cu rani pe tot corpul, care a fost transportata de urgența la spital.

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut și abia astazi, dupa multe ore de cautari și sute de oameni care au periat zona, au gasit-o pe Raisa. Copila era moarta, plina de sange și avea urme de violența pe corp. Anchetatorii iau in calcul varianta ca fetița sa fi fost ucisa, iar trei persoane au fost duse…

- Doi detalii au ieșit la lumina in cazul gravidei de 19 ani gasita moarta intr-o zona impadurita. Unde ar fi fost vazuta tanara din Republica Moldova cu o seara inainte de tragedie. O simpla greșeala i-ar fi adus sfarșitul. O greșeala a costat-o viața O greșeala periculoasa a frant destinul unei tinere…