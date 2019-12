Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a anuntat, luni, ca a suspendat acreditarea Spitalului de Urgenta Floreasca, dupa ce o femeie a luat foc in timpul unei operatii, iar unitatea medicala nu a raportat incidentul.

- Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata, a transmis, luni, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). UPDATE Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan a declarat luni, la Spitalul Floreasca, faptul ca biocidul folosit la interventia pacientei…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a spus, luni, pentru MEDIAFAX, ca nucleul de management al calitații din Spitalul Clinic de Urgenta București analizeaza decizia ANMCS, precizand ca este suspendat doar proecesul de acreditare al instituției, iar pacienții nu sunt afectați.„Autoritatea…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a emis, luni, ordinul de suspendare a acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, in urma cazului femeii care a murit, transmite Agerpres.

- Veste de ultim moment in cazul femeii arse pe masa de operații la Spitalul Floreasca din Capitala. Astfel, Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate a decis sa suspende acreditarea Spitalului Floreasca, la aproape 24 de ore dupa ce femeia care a fost arsa in sala de operații s-a stins…

- Cu privire la evenimentul advers asociat asistentei medicale de tip santinela, aparut la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate va comunica urmatoarele: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti a fost acreditat in ciclul I, prin Ordinul Presedintelui…

- Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate a anunțat azi ca a suspendat acreditarea Spitalului Clinic de Urgența Floreasca, dupa cazul femeii arse pe masa de operație, care, intre timp, a murit!Suspendarea e valabila „pana la remedierea de catre aceasta a deficiențelor care au condus…

- Trei spitale din judet se pregatesc ca anul viitor sa primeasca vizita evaluatorilor de la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) in vederea acreditarii. Astfel, in momentul de fata isi pregatesc documentatia necesara Spitalul de Recuperare din Iasi, Spitalul de Neurochirurgie…