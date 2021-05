Cazul exploziei de la ARAD - Ancheta, preluată de Parchetul General/ Cercetările vizează infracțiunea de omor Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași surse, un barbat ar fi fost vazut in zona. E posibil ca bomba sa fi fost pusa la sistemul de alarma sau la motor, spun aceleași surse."Mașina ardea generalizat cand a ajuns echipajul de intervenție, cu posibilitatea propagarii la alte autoturisme. Incendiul a fost stins in maximum 20 de minute. Am… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

