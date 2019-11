Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, iar pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti si limitarea pagubelor Post-ul ISU Dambovița: Reguli de comportare si masuri de protectie in cazul producerii de calamitati naturale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile SUA au luat masuri de securitate cu scopul protejarii unui oficial care depus o sesizare in urma careia a fost lansata o investigatie parlamentara ce ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, potrivit unei surse guvernamentale, scrie Mediafax.

- Autoritatile vor adopta, in perioada imediat urmatoare, masuri suplimentare de control pentru tahografe, in cazul TIR-urilor si masinilor care transporta marfa, si au in vedere, totodata, introducerea unor dispozitive pentru scanarea retinei, care au drept principal scop identificarea oboselii in cazul…

- Povestea directorului este cunoscuta de aproape toti dascalii, dar pana acum nimeni nu a sesizat Inspectoratul Scolar Dolj. Conducatorul unitatii de invatamant recunoaste ca uneori mai cade prin curtea scolii, dar nu pentru ca ar bea, ci pentru ca „il mai lasa inima”.

- Politistul local care a fost filmat in timp ce dormea la volanul masinii de serviciu a fost suspendat din functie. Mai mult, cazul va fi cercetat de catre Comisia de disciplina a Primariei Baia Sprie.

- Informatii de ultima ora in cazul Caracal! Gheorghe Dinca va fi reaudiat si expertizat psihiatric! Anuntul vine dupa ce procurorii au confirmat luni, 2 septembrie, ca 7 dinti din cei 21 gasiti in butoiul "monstrului din Caracal" ii apartin Alexandrei Macesanu.

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorât 4 pacienti si a ranit grav alti 9 dupa ce a intrat în doua saloane cu un stativ de perfuzie si i-a lovit în cap.

- Un comerciant dintr-o piata din Braila a fost filmat in timp ce injecta pepenii pe care ii vindea cu un lichid, cel mai probabil apa. Imaginile au ajuns pe retelele de socializare, starnind indignarea a numeroase persoane care cred ca gestul vanzatorului a pus in pericol viata consumatorilor.