Cazul „Domnului Lăzăroiu” nu a dispărut din sistemul sanitar In perioada de pandemie sistemul sanitar a fost dat peste cap de multimplele probleme aparute in acesta perioada. Astfel, sispemul sanitar a fost prins „descoperit” din multe puncte de vede și s-au vazut vulanabilitațile din ministerul Sanatații. Astfel ca in celebrul film „Domnul Lazarioiu”, un pacient, suspect de COVID, a murit fiind plimbat intre spitale, in județul Prahova. Rudele pacientului acuza personalul Spitalului Județean de Urgența din Ploiești ca l-au lasat sa moara pe drumurile dintre spitale. In tot acest timp, pacientul ținea legatura la telefon, cu familia. Declarțiile familia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

