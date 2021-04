Stiri pe aceeasi tema

- ”In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 360 din 2002, privind Statutul politistului, pentru unul dintre cei doi agenti de politie s-a dispus suspendarea raporturilor de serviciu, pe perioada masurii arestarii preventive. (...) In conformitate cu prevederile art. 69 din Legea 360 din 2002,…

- In urma incidentului de la Pitești, in urma caruia un om a murit, unul dintre polițiștii implicați s-a pensionat, iar cel de-al doilea a fost suspendat, anunța Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Politistii din Orastie au amendat 91 de persoane care participau, duminica, la un eveniment privat organizat la un local din comuna Beriu, valoarea sanctiunilor aplicate ridicandu-se la 44.750 lei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Cei peste 100 de participanti, intre care…

- Politistii au deschis un dosar penal in cazul accidentului suferit, miercuri dupa-amiaza, de deputatul PNL de Vrancea Ion Stefan, in urma caruia acesta a suferit o fractura la gamba si fisuri la oasele faciale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Astazi, in jurul orei 14,00,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani a demarat, joi, o ancheta in cazul baietelului de trei ani si jumatate decedat la scurt timp dupa ce a fost preluat de ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii s-au autosesizat…