- Principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus vineri la DIICOT, dupa ce ieri le-a spus procurorilor ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu și ca fata a fost luata din casa de un barbat și de o femeie, relateaza Stiripesurse.Dinca a ajuns in jurul pranzului la sediul DIICOT…

- Potrivit unor surse, specialistii FBI nu au identificat ADN-ul Luizei Melencu in oasele ingropate de Gheorghe Dinca la marginea unei paduri din Caracal. Analiza specializata efectuata de FBI in Statele Unite ale Americii nu ar fi identificat ADN ce apartine Luizei Melencu in probele prelevate din ramasitele…

- Cea mai asteptata confruntare va avea loc in curand! Gheorghe Dinca va sta fata cand fata cu Stefan Risipiceanu, barbatul acuzat ca i-a complice in ceea ce priveste cazul Luizei Melencu. Avem toate detaliile!

- Fostul iubit al Luizei Melencu, Alex, a facut cateva declarații dupa ce a ieșit de la sediul IPJ Dolj, acolo unde a fost audiat pentru prima oara de la dispariția tinerei de 18 ani."A intrebat cum a fost relația noastra, cum a decurs, nimic special. M-au pus sa recunosc un pandantiv, dar nu era al ei",…

- Miercuri, Stefan Risipiceanu, barbatul care avea mainile arse in luna iulie, la izbucnirea scandalului, a fost retinut sub acuzatia de viol in forma agravata. Barbatul in varsta de 46 de ani ar fi violat-o pe Luiza Melencu alaturi de Gheorghe Dinca, in ziua rapirii. Ce spune individul despre acuzatiile…

- Apar noi informații despre crimele care au șocat intreaga Romanie! A fost gasit un martor cheie, o persoana despre care mama Luizei Melencu a susținut ca este complicele lui Gheorghe Dinca, cel care a marturisit ca a ucis-o pe adolescenta.