Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a prelungit, marti, cu 30 de zile, mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal. In aceste ultime 30 de zile, DIICOT trebuie sa finalizeze ancheta si sa-l trimita in judecata pe Gheorghe Dinca. Potrivit normelor…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, ramane in arest. Magistrații Tribunalului București au decis, in urma cu puțin timp, ca barbatul suspectat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu sa ramana inca 30 de zile in spatele gratiilor.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, dupa ce a spus ca le-a omorat pe adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencu, l-ar da in judecata pe avocatul Tonel Pop, dupa ce a sarit la el in timpul audierii ce a avut loc luni.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, sa prelungeasca mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Potrivit deciziei, Tribunalul Bucuresti a dispus, vineri, prelungirea duratei arestarii preventive…

- In fiecare zi apar noi informații despre cazul care a cutremurat Romania. Alexandra Maceșanu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o, ar fi fost traficata printr-o rețea de proxeneți din Bari și acum s-ar afla pe mainile unor arabi.

- Gheorghe Dinca a fost transferat, marti, din Arestul Central in Spitalul Penitenciar Jilava, pentru efectuarea unor masuri procedurale dispuse in cazul anchetei penale, informeaza IGPR. Magistratii Tribunalului Olt au prelungit miercurea trecuta, cu 30 de zile, pana pe 24 octombrie, mandatul…

- Magistratii Tribunalului Olt din Romania au prelungit miercuri, cu 30 de zile, pana pe 24 octombrie, mandatul de arestare pentru Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu.

- Magistrații au decis sa prelungeasca arestul pentru Gheorghe Dinca. Acesta a fost dus astazi la Tribunalul Olt, acolo unde anchetatorii le-au cerut magistraților sa prelungeasca mandatul de arestare pentru Dinca cu 30 de zile. Luni și marți, anchetatorii au reconstituit crimele comise de Gheorghe…