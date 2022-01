Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala și a trimis in judecata dosarul care vizeaza avionul din Ucraina, implicat in contrabanda cu țigari, depistat pe un camp din Edineț, in septembrie 2021.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord, a trimis pe banca acuzaților un angajat al policlinicii din orașul Edineț pentru falsificarea in anul 2021 a certificatelor de vaccinare impotriva Covid-19. Mai exact, angajatul a introdus in baza de date…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a demonstrat in instanța de judecata vinovația unui barbat și a unei femei din Ucraina in comercializarea drogurilor, in Chișinau, in primele șapte luni ale anului 2021. Prin urmare, instanța de judecata i-a condamnat…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis in judecata trei dosare penale pentru trafic ilicit de droguri, inclusiv cu implicarea cetatenilor din Turcia si Ucraina. Unul din dosarele deferite justitiei vizeaza cea mai mare captura de heroina din istoria…

