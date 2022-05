Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de trei ani era cazat impreuna ca parinții sai la un hotel din Targoviște, iar intr-un moment de neatenție a cazut de la fereastra camerei situata la etajul trei al cladirii, potrivit ziarului local Incomod Media . Politistii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Incidentul a avut…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre reprezentanții unei instituții medicale din oraș, cu privire la faptul ca in cadrul unei intervenții chirurgicale, efectuata joi, au extras din stomacul unui barbat de 35 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, un lingou de aliaj galben.

- Smith l-a palmuit pe Rock la ceremonia de duminica din Los Angeles, dupa ce comediantul a facut o gluma pe seama actritei Jada Pinkett Smith, sotia lui Will Smith.In timp ce prezenta premiul Oscar pentru cel mai bun documentar, Chris Rock i s-a adresat sotiei lui Will Smith, spunandu-i: "Jada, te iubesc,…

- Polițiștii din cadrul secției Pașcani au inceput o ancheta, dupa ce pe mormintele unor soldați ruși a fost inscripționata litera Z. Incidentul a avut loc in localitatea Moțca din județul Iași, fiind intocmit un dosar penal. Litera „Z” este folosita de trupele ruse in razboiul contra Ucrainei Polițiștii…

- Politia de Frontiera anunta, duminica, 13 martie, ca 16.676 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 2 % fata de ziua precedenta. De la declansarea acestei crize, pana la data de 12.03.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 397.542 cetateni ucraineni. „In data…

In cursul zilei de ieri a fost prezentat cazul unui elev agresat de un profesor la Școala Horea Cloșca și Crișan din Turda. Totul s-a intamplat la ora de matematica a clasei a VI-a A, cand un elev a...

- Un stol de pasari este surprins in momentul in care se prabușește brusc la pamant. Peste o suta de mierle au fost gasite moarte pe strazile din orașul Chihuahua, Mexic. Incidentul a avut loc pe 7 februarie, iar imaginile au fost surprinse de camerele de luat vederi amplasate in oraș. Pasarile fac parte…

- Parchetul din orasul german Stendal, landul Saxonia-Anhalt, a deschis luni o ancheta impotriva miliardarului ceh Radim Passer care s-a filmat in timp ce conducea cu viteza de 417 km/h pe o autostrada in Germania.