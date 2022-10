O grupare specializata in fraude cu asigurarile auto RCA opereaza de cațiva ani in București prin metoda „accidentul” sau „crash for cash”. Concret, aceștia provocau accidente rutiere cu intenție, speculand traficul aglomerat, neatenția și cutumele anumitor intersecții sau sensuri giratorii, pentru ca apoi sa se dea pagubiți și sa incaseze despagubiri de la firmele de asigurari.