- Tanarul care a injunghiat in luna iunie o fata, care a murit, și un baiat in Gradina Botanica din Craiova a fost trimis in judecata. Potrivit procurorilor, acesta plecase de acasa cu intenția clara de a ucide pe cineva.

- Elevul de la Liceul Militar din Craiova care a injunghiat mortal o minora de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19 ani a fost trimis in judecata. Procurorii au finalizat ancheta in cazul fiului de polițist din Dolj , iar detaliile care apar in rechizitoriu sunt șocante.

- Tanarul injunghiat in Gradina Botanica s-a trezit din coma. Baiatul a raspuns cand a fost intrebat cum se numește. Iși amintește ce s-a intamplat. A spus: Eram pe banca, ne uitam pe telefon. M-a injunghiat in spate, nu știu de ce, habar n-am cine e... cam acestea au fost cuvintele lui. A vorbit greu,…

- Adolescentul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19, in Gradina Botanica din Craiova, a fost prins de poliție la circa un kilometru de locul unde au fost comise faptele. Momentul in care este prins și incațușat a fost surprins de o camera de supraveghere din…

- Incidentul revoltator de la Gradina Botanica din Craiova a starnit emoțiile multor oameni, dupa ce o tanara a murit, iar un tanar a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat. Ei bine, oamenii care au auzit de incident și de faptul ca ar enevoie de sange, s-au strans intr-un numar foarte…

- Crima din Gradina Botanica din Craiova a șocat anchetatorii. In ultimele ore au ieșit la iveala detalii tulburatoare despre tanarul de 17 ani care a comis oribila crima marți dupa-amiaza in Gradina Botanica din Craiova. Mario Alexandru F. a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat in…

- Criminalul din Gradina Botanica a fost reținut, aseara, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de omor și de tentativa la omor. Adolescentul de 17 ani a fost introdus in arestul IPJ Dolj. In cursul acestei zile urmeaza sa fie propusa arestarea preventiva a acestuia. Din cercetari s-a…

- Cazul fetei ucisa in Gradina Botanica din Craiova - Prietenul copilei, injunghiat și el, a pierdut 4 litri de sange și a fost operatTanarul injunghiat la Gradina Botanica din Craiova este in operație de mai bine de 4 ore, iar starea lui este critica, fiind susținut cu ajutorul aparatelor de terapie…