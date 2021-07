Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 ani din Galati, urmarit international pentru talharie urmata de moartea victimei, in 2018, in Spania, a fost retinut sambata, dupa ce a fost descoperit in locuinta parintilor, intr-o incapere ascunsa dupa un perete fals. Conform Poliției Județene Galati, barbatul este suspectat ca in…

- Aflat cu nationala Under 23 in cantonament la Marbella (Spania), fotbalistul roman Cristian Manea este de parere ca tricolorii pot produce o mare surpriza la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „E grea asteptarea pana la Jocurile Olimpice, dar suntem nerabdatori sa mergem la Tokyo si sa facem o figura cel…

- Noi informații au ieșit la iveala despre telecabina prabușita in Italia. Mecanicii care au reparat telecabina știau despre problemele tehnice pe care aceasta le prezenta, insa „nu puteau scoate un rulment”, motiv pentru care au amanat incheierea corecta a procesului de restaurare a telecabinei. „Am…

- Cercetatori de la Universitatea Complutense din Madrid (UCM) au detectat primul caz din Spania la un animal de companie infectat cu varianta britanica de SARS-CoV-2: este vorba de un pudel de talie mare cu o mare incarcatura virala si asimptomatic, relateaza miercuri EFE. Cazul a fost depistat…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a relatat pe facebook cum a ajuns sa fie luat in bașcalie de ofițerul de serviciu de la 112. Edilul, aflat la o plimbare cu faimilia, in prima zi de Paște, a observat o cursa ilegala de mașini in zona Pieței Victoriei- Bd. Aviatorilor. A sunat la 112, insa ofițerul…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a reclamat o cursa de masini care se derula pe bulevardul Aviatorilor, doar pentru a i se inchide telefonul de catre reprezentantii Brigazii Rutiere Bucuresti. „Ca de unde stiu eu ca mergea cu viteza, ca ce, am radar?” a povestit Ciucu pe Facebook ca l-a intrebat…

- Ce a scris edilul pe Facebook: "Absolut rusinos serviciul Brigazii Rutiere din Bucuresti! Chiar daca sunt primar, daca e vreo neregula in orasul acesta si chiar daca nu este in Sectorul 6, mi se pare normal sa umblu cu papucii de cetatean si sa semnalez cand ceva nu este in regula. Sun la telefonul…