Cazul Caracal/Dincă împărţea flyere prin ţară, căutând o femeie cu care să-şi refacă viaţa (rechizitoriu) Gheorghe Dinca impartea prin tara anunturi matrimoniale, in dorinta de a gasi o femeie apropiata de varsta sa, cu care sa isi refaca viata departe de Caracal, undeva la munte, el incercand la un moment dat o relatie de concubinaj cu o persoana, pe care procurorii nu au reusit sa o identifice. Conform documentelor aflate la dosar, Dinca era un om retras pana la izolare in locuinta sa din Caracal, unde avea un atelier auto, dupa ce anterior muncise in strainatate, respectiv in Vicenza - Italia, incepand cu anul 2002. Dupa incetarea contractului de munca in Italia, Dinca a revenit in tara si a locuit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul acesteia si-a dat acordul pentru prelevarea organelor mamei lui si a dat astfel speranta de viata altora. O echipa de medici de la Spitalul Fundeni din Bucuresti a ajuns, astazi, la Galati si a prelevat rinichii, ficatul, corneea, tesuturi, portiuni de os si tendoane. Toate vor fi transplantate…

- O femeie de 46 de ani din Texas a uimit America dupa ce a dezvaluit ca urmeaza sa se casatoreasca cu un criminal in serie, condamnat la moarte dupa ce a ucis 4 oameni in 10 zile, scrie protv.ro. Criminalul Nikko Jenkis, 35 de ani, a terorizat statul american Nebraska in 2013. La 11 zile dupa…

- O tanara romanca in varsta de 15 ani a fost gasita fara viata langa blocul in care locuia, in Ostia (Italia), la cateva luni dupa ce a ramas fara mama. Joi, 21 noiembrie 2019, in jurul orei 16.30, oamenii care locuiesc in blocul de pe Via dei Panfili din Ostia (Italia) au gasit-o pe tanara romanca fara…

- Killa Fonic, 14 februarie 1989 și 30 de ani "tatuați" in propria structura a vieții. Originar din Ploiești, cu un sfert din viața traita in Italia, este un trapper roman și un artist solo care și-a asumat liberatea de A TRAI și de A FI fara a-și explica alegerea.

- Probleme pentru Alexandru Cumpanașu, fost candidat la alegerile prezidențiale și var al parinților Alexandrei Maceșanu, una din fetele pe care Gheorghe Dinca susține ca le-a ucis. Omul de afaceri Remus Radoi, la care a apelat unul din polițiștii care au intervenit dupa ce Alexandra Maceșanu a sunat…

- O femeie in varsta de 34 de ani a fost reținuta de autoritațile italiene, dupa ce și-a batut mama, o femeie invalida, in varsta de 59 de ani. Mai mult, romanca este acuzata ca a vrut sa o impinga pe scari pe cea care i-a dat viața. Mama ei este imobilizata intr-un scaun cu rotile, […] Post-ul O romanca…

- O veste bomba a fost lansata in aceasta seara in mediul online de catre Alexandru Cumpanasu. Acesta a facut un live pe Facebook, in care a precizat ca Luiza Melencu, una dintre cele doua victime ale lui Gheorghe Dinca, ar fi fost gasita, iar familia ei a confirmat acest lucru.