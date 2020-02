Curtea de Apel Craiova urmeaza sa se pronunte in cauza privind cererea de stramutare de la Tribunalul Olt a dosarului Caracal, cerere formulata de parintii Alexandrei Macesanu, care s-au intalnit, marti, pentru prima data cu Gheorghe Dinca. Avocatul familiei Macesanu, Aurel Moldovan, a afirmat ca au solicitat stramutarea acestui dosar, pentru ca au "suspiciuni rezonabile ca acel judecator va fi impartial si va judeca dupa cum i se va dicta", nu dupa probele administrate in aceasta cauza. "Oricum, indiferent unde va fi, noi am invocat cel putin cinci exceptii pe camera preliminara urmand sa se…