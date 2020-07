Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre cazul Caracal! Gheorghe Dinca a facut o noua mutare. Ce a cerut presupusul criminal din spatele gratiilor? Noua cerința i-a uimit pe oficiali. Cazul Caracal: Dinca, noua cerere din spatele gratiilor Gheorghe Dinca nu mai vrea in pușcarie! Principalul suspect al dispariției fara urma…

- Cazul Caracal. Tribunalul Olt a luat o decizie importanta miercuri, 24 iunie, in cazul vanzarii autoturismului lui Gheorghe Dinca, ce ar fi fost folosit la rapirea Luizei Melencu și Alexandrei Maceșanu.

- Dosarul in „Cazul Caracal” este atat de stufos și atat de complicat incat continua sa se afle informații uluitoare pana și in ziua de azi, la aproape un an de la momentul cand polițiștii au intrat peste Gheorghe Dinca in casa.

- Avocatul familiei Melencu a facut declarații dupa primul termen al judecarii lui Gheorghe Dinca, acesta susține ca monstrul de la Caracal a facut dezvaluire incredibile. Citește și: Gheorghe Dinca, adus la tribunalul Olt. Monstrul de la Caracal neaga toate acuzatiile UPDATE Mai exact…

- A inceput cel mai așteptat proces al anulului. Este primul termen al judecarii lui Gheorghe Dinca dupa ce din cauza pandemiei de COVID -19 toate termenele de judecata au fost amanate. Se vor verifica probele și actele din dosarul deschis pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Maceșanu, anunța…

- Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a fost trimis in judecata in urma cu patru luni de zile, dar din cauza starii de urgența, termenele de judecata au fost schimbate. Totuși, recent au ieșit la iveala detalii incredibile despre Luiza Melencu, una dintre victimele inculpatului.

- Gheorghe Dinca cere sa fie reluata ancheta pentru ca, spune el, anchetatorii l-au pacalit. L-au examinat psihologic fara sa fie aparatorul lui de fata. Ceea ce poate fi un viciu de procedura foarte serios, care poate intoarce dosarul. La randul lor, avocatii celor doua familii, Melencu si Macesanu,…