NBC anunță faptul că The Blacklist va avea și sezonul 8

The Blacklist aparent mai are extrem de multe surprize pentru noi. Compania care produce serialul, NBC, a anunțat că acesta va avea și un sezon 8. The Blacklist spune povestea fostului agent guvernamental Raymond „Red” Reddington a scăpat de arestare timp de decenii. Dar el se predă… [citeste mai departe]