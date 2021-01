Stiri pe aceeasi tema

- Dar cine este Lia, sotia controversata a printului Paul de Romania, barbatul care sustine ca i se cuvine 37- din averea regala, plus partea ce i-ar fi revenit tatalui sau si urmasilor Elenei Lupescu? Nascuta in SUA, din mama romanca si tata american, Lia Georgi Triff a avut parte de o viata desprinsa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, la ieșirea din secția de votare, ca intreaga sa familie se vaccineaza anti-Covid și ca se bucura ca nu exista o lege care sa impuna acest demers. ”Categoric ma vaccinez, eu și familia mea, dar pe de alta parte, sunt bucuros ca in Romania nu exista o lege…

- Cornelia Catanga este nostalgica dupa vremurile de alta data. Cantareața de muzica lautareasca și fostul ei șoț au fost artiști cu renume, in Perioada Comunista, ba chiar au avut legaturi stranse cu familia Ceaușescu.

- Celebra artista și soțul sau au trait clipe de groaza. Cei doi au fost la un pas de moarte dupa ce au fost implicați intr-un accident de mașina. Din fericire totul s-a terminat cu bine, iar atat vedeta, cat și soțul ei au scapat teferi. Artista a scapat de moarte ca prin minune In cadrul […] The post…

- Femeia a hotarat sa iși ia viața cand soțul și cei șapte copii se aflau la munca, respectiv la școala. Louise Giles, in varsta de 41 de ani, parea o o mama fericita. Insa cu o saptamana inainte de a-și lua viața a fost pe ascuns la medic. Primise diagnosticul de care probabil era deja constienta:…

- Jurj Fica, sau „Tanti Fica” cum ii spun satenii, o vaduva de 76 de ani, care nu are copii, in varsta de 76 de ani, traieste singura intr-un catun din comuna Ceru Bacainti, judetul Alba și are un venit lunar de-a dreptul strigator la cer. Pensia femeii este de 15 lei. Tanti Fica și-a pierdut soțul in…

- Astazi a avut loc primul termen in dosarul in care Gheorghe Dinca este judecat pentru sechestrarea, violarea si uciderea celor doua minore Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Mama Alexandrei, a ieșit cu ochii in lacrimi din sala de judecata a Tribunalului Olt, dupa ce autoritatile nu au…