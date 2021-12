„Se incing spiritele in Republica Moldova, unde subreda democratie din Moldova a primit, se pare, o noua lovitura. Partidul de guvernamant s-a pomenit in mijlocul unui scandal de proportii, dupa ce a fost acuzat ca ar fi pus presiune pe Comisia Electorala Centrala pentru a scoate din cursa electorala candidatul unui partid de opozitie, cotat cu sanse sa castige functia de primar al orasului Balti, al doilea oras ca marime din tara”, scrie eureporter.co