- Tragedia produsa marți dupa amiaza, in București, cand un copil de noua ani și-a injunghiat mortal bunica de 70 de ani, ar fi putut fi prevenita. Cel puțin asta susține Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, care a declarat ca rolul psihologilor in scoli este important in a depista nereguli privind…

- Cazul baiatului de noua ani, diagnosticat cu ADHD, care și-a injunghiat mortal bunica a șocat o țara intreaga. Se pare ca batrana nu și-ar fi lasat nepotul sa se joace la calculator și de aici ar fi pornit conflictul. Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, va prezinta detalii exclusive despre familia…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, sustine ca rolul psihologilor in scoli este important in a depista nereguli privind atitudinea unui copil, precizand ca legislatia ar trebui imbunatatita. Mentiunile, in contextul in care, marti, un copil de 9 ani si-a injunghiat mortal bunica.

- Parchetul Tribunalului Bucuresti a declansat o ancheta in cazul unui copil de trei ani si jumatate care a murit la spital, acolo unde sunt internati si parintii lui, dupa ce ar fi mancat shaorma de la un fast-food din Capitala. Purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Infectioase “Matei Bals”, Catalin…

- Mircea Lucescu (72 de ani), in prezent selecționer al naționalei Turciei, a vorbit despre nemulțumirile lui Gheorghe Hagi cu privire la neconvocarea lui Ianis Hagi la echipa naționala. "Sunt antrenori și antrenori. Unii au curajul sa promoveze jucatori tineri, alții iși dau seama ca insistand cu tineri…

- Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne nu poate verifica ce probe si ce mijloace de proba s-au administrat in dosarul crimei fetitei de 5 ani din Baia Mare si nici momentul sau oportunitatea administrarii lor, dupa cum nu poate verifica aspectele care tin de investigatiile penale.

- Intr-un comunicat de presa, Poliția Capitalei ofera explicații cu privire la sancționarea lui Cristian Mihai Dide, barbatul care a proiectat mesajul #Rezist pe Muzeul de Arta din Capitala vineri seara. Oamenii legii spun ca Dide a fost amendat pentru ca a refuzat sa se legitimeze, a folosit expresii…

- Demis in scandalul politistului pedofil, numit sef in Politia Capitalei. Este vorba de chestorul de Politie Marius Voicu, caruia nu i s-a mai reinoit imputernicirea in functia de adjunct al sefului Politiei Romane.