Ankara va bloca accesul a doi inalti oficiali americani la activele lor din Turcia, ca masura de retaliere dupa ce Washingtonul a impus sanctiuni impotriva a doi ministri turci in legatura cu procesul in cazul pastorului american Andrew Brunson, acuzat de sustinerea terorismului, transmite dpa. ''Astazi, dau dispozitie colegilor mei: vom ingheta activele in Turcia ale ministrilor americani ai justitiei si afacerilor interne, daca exista astfel de active'', a anuntat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la congresul organizatiei de femei a Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP),…