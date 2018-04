Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii brasoveni au dispus o expertiza toxicologica in cazul barbatului care si-a ucis sotia si cei doi copii, anchetatorii dorind sa afle daca Florin Buliga consumase droguri in ziua triplei crime. Ulterior se va stabili si daca avea sau nu discernamant in momentul comiterii faptei.

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale,…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale,…

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- Un caz socant s-a petrecut in urma cu putin timp, dupa ce un baietel de doar doi ani s-a stins din viata, in urma unei vizite la stomatolog. Parintii au ramas socati dupa ce micutul lor a murit, in urma unei vizite la cabinetul unui medic stomatolog. Zion Gastelum era un baietel in varsta de doar 2…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul anul trecut in luna decembrie dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime. Incidentul a avut loc in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova.

- Potrivit IPJ Olt, in cursul acestei nopti, in jurul orei 00.54, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel unic de urgenta SNUAU 112, de catre un barbat de 38 ani, din municipiul Slatina, judetul Olt, cu privire la faptul ca acesta a fost sunat de catre o tanara de…