- Barbatul care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti avea o alcoolemie de 2 la mie, a declarat, duminica, medicul-sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti. "Laboratorul de toxicologie medico-legala m-a informat…

- Moartea barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti a fost una violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, a declarat, duminica, medicul sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei,…

- Un dosar penal pentru purtare abuziva si ucidere din culpa a fost deschis in cazul barbatului care a murit, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii de la Parchetul…

- S-a intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de purtare abuziva și ucidere din culpa in cazul barbatului care a decedat astazi, dupa ce un incendiu a avut loc la Autogara Sud din Pitești. Focul a izbucnit la bucataria terasei. Polițiștii au incercat sa il indeparteze pe barbatul de 63 de…

- Pe 10 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 12 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arges, Constanta si Iasi, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada 2013 – 2014, un barbat de 40 de ani, din Pitești,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Cazul barbatului atacat de un necunoscut, cu ranga, la Bistra: Procurorii din Campeni au deschis DOSAR PENAL in rem Procurori parchetului de pe langa judecatoria Campeni au deschis un dosar penal in rem pentru infracțiunile de lovire și alte violențe, iar poliția continua cercetarile…