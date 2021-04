Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti avea o alcoolemie de 2 la mie, a declarat, duminica, medicul-sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti. "Laboratorul de toxicologie medico-legala m-a informat…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, Marius Stefan, afirma ca ancheta in cazul Pitesti este indreptata spre lamurirea completa a tuturor imprejurarilor cauzei si ca trebuie stabilita clar o eventuala contributie a participantilor. Un barbat a intrat in stop cardio-respirator…

- Moartea barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti a fost una violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, a declarat, duminica, medicul sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei,…

- Barbatul care a decedat in timp ce era imobilizat de catre politisti a avut o moarte violenta, in urma asfixiei mecanice, dupa comprimarea gatului si toracelui, a declarat duminica dimineata, medicul sef legist din Arges, Dan Manu.

- Barbatul din Pitești care a murit in timpul unei intervenții a polițiștilor a murit violent, prin asfixiere mecanica, arata concluziile raportului medico-legal. Este inlaturata astfel prima ipoteza ca barbatul ar fi facut stop cardio-respirator.

- Un dosar penal pentru purtare abuziva si ucidere din culpa a fost deschis in cazul barbatului care a murit, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii de la Parchetul…

- S-a intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de purtare abuziva și ucidere din culpa in cazul barbatului care a decedat astazi, dupa ce un incendiu a avut loc la Autogara Sud din Pitești. Focul a izbucnit la bucataria terasei. Polițiștii au incercat sa il indeparteze pe barbatul de 63 de…

