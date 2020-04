Stiri pe aceeasi tema

- Cazul celor doi barbați din județul Buzau, aflați in izolare la domiciliu, care au fost retestați pozitiv cu COVID 19 dupa ce mai multe teste realizate in timpul spitalizarii la Institutul Matei Balș au fost negative, a intrat in atenția oficialilor guvernamentali. Ministrul Sanatații a anunțat joi…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca a fost inceputa o ancheta in cazul de la Buzau, dupa ce testele a doi barbati care au fost declarati vindecati de coronavirus, au iesit pozitive la o noua testare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti, ca cei zece nou-nascuti la Maternitatea Odobescu din Timisoara care au fost depistati pozitiv la COVID - 19 vor fi retestati la un alt laborator de boli infectioase, mentionand ca spera ca testele initiale sa fie "fals pozitive"."Ancheta…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca femeia de 42 de ani din Bucuresti care a fost testata pozitiv cu coronavirus ar fi avut contact inclusiv cu persoane care lucreaza in cladirea Guvernului. Prin urmare, a fost declansata o ancheta epidemiologica la Palatul Victoria."In contextul anchetei…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, i-a raspuns europarlamentarului PNL, Rareș Bogdan, dupa acuzațiile aduse de liberal in cazul Sorina Pintea. Alfred Simonis i-a cerut lui Rareș Bogdan, pe care l-a numit „coronavirus politic”, sa faca el curațenie in PNL, adaugand ca europarlamentarul „in loc…

- UPDATE: Ministrul Sanatatii a precizat ca romanul infectat a intrat in contact direct cu cetateanul intalian.Stire initiala: Primul roman confirmat cu coronavirus a fost confimat, miercuri, la Institutul Matei Balș din București. Secretarul de stat Nelu Tataru a confirmat ca este vorba…

- Secretarul de stat in ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca nu este un caz sever in ceea ce il privește pe romanul depistat cu coronavirus care s-a aflat la bordul unei nave de croaziera.„Ministerul Sanatații a fost informat. Romanul se afla intr-un spital din Japonia pentru tratament.…