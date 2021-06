Stiri pe aceeasi tema

- „Cazul singular” de la Arad seamana cu alt „caz singular”, de acum aproape zece ani In cazul respectiv, interlopii s-au plimbat cu bomba in geanta prin jumatate de țara Martorii au declarat ca este posibil ca bomba sa fi fost livrata de membri ai gruparii Sportivilor

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a vorbit marți seara, la Antena 3, despre atentatul cu bomba de la Arad, in urma caruia afaceristul Ioan Crișan a murit. "Totul poate fi privit mai prozaic. A fost atenționat de 2 ori, i s-a dat foc la casa, i s-au furat bani. In lumea lor sunt niște atenționari.…

- Declarația ii aparține senatorului PNL Virgil Guran, un apropiat al președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Intr-o intervenție televizata politicianul liberal a afirmat ca autoritațile trebuie susținute și investite cu incredere. Virgil Guran a facut aceste declarații in contextul crimei de…

- De sambata, de cand mașina in care se afla afaceristul Ioan Crișan a sarit in aer, in Arad, o intreaga echipa complexa de investogatori cauta orice indiciu care sa-i duca la faptaș sau faptași. Dupa ce specialiștii au analizat in laborator ramașitele mașinii și ale bombei, s-a aflat originea…

- Apar informații șocante in ancheta desfașurata de organele competente din Romania cu scopul de a descoperi cine este mana criminala din spatele atentatului cu bomba de la Arad, in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan. Astfel, specialiștii au reușit sa afle exact ce a facut barbatul inainte sa…

- Cele trei persoane cu care s-a intalnit Ioan Crișan, inainte de moartea sa violenta, in dimineața zilei de sambata, sunt prieteni foarte apropiați, relateaza Antena 3. Este vorba despre oameni cu care acesta se vedea in mod regulat la cafea. Potrivit informațiilor aparute in spațiul public, una dintre…

- Omul de afaceri Ioan Crișan a murit din cauza exploziei și a inhalarii de gaz, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta, la finalizarea necropsiei. Surse din ancheta au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca s-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad. S-a stabilit, astfel,…

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…