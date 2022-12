Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.

- Grav accident de circulatie, noaptea trecuta, la Pascani, judetul Iasi! A fost activat Planul Roșu de intervenție, dupa ce un autocar cu 35 de persoane, intre care 15 copii, membri ai unui ansamblu folcloric, s-a rasturnat. 16 autospeciale au ajuns la locul accidentului. 25 dintre pasageri au avut nevoie…

- Fiecare al zecelea pacient care ajunge la un spital din judetul Iasi nu intelege din explicatiile medicului de ce sufera si ce tratament trebuie sa urmeze. Iar din fiecare o suta de pacienti din Spitalele de Copii si cel de Neurochirurgie din Iasi 22 pleaca bombanind: sunt nemultumiti de serviciile…