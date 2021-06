Cazul Alexei Navalnîi: Moscova sancționează nouă reprezentanți canadieni ca represalii Rusia a anunțat luni sancțiuni împotriva a noua înalți oficiali canadieni, inclusiv a ministrului justiției, ca represalii pentru acțiuni similare ale Canadei din martie pentru a protesta împotriva tratamentului opozantului Alexei Navalnîi, potrivit AFP.



Într-un comunicat de presa, diplomația rusa a declarat ca le-a interzis acestor noua oficiali intrarea în Rusia &"pentru o perioada nedeterminata&". Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

