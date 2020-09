Cazul a doi angajați dintr-un spital indian arată că sistemul imunitar face față reinfectării cu Sars-CoV-2 Doi membri ai personalului medical dintr-un spital din India care au avut rezultate pozitive pentru noul coronavirus s-au reinfectat cateva luni mai tarziu și nu au mai mai prezentat simptome, arata revista științifica Nature. Cercetatorii sunt convinși sa reinfectarile asimptomatice sunt mai frecvente decat o arata testele, dar și ca sistemul imunitar funcționeaza cu brio […] The post Cazul a doi angajați dintr-un spital indian arata ca sistemul imunitar face fața reinfectarii cu Sars-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu anunța, pe blogul sau, cristoiublog.ro, ca va fi in stare sa faca un nou gest mai neobișnuit la adresa lui Iohannis, daca, dupa anuntarea rezultatelor exitpoll-urilor, Gabriela Firea va fi pe primul loc. Acum 12 ani, jurnalistul a facut un alt gest in seara alegerilor locale:…

- O serie de studii din intreaga lume au raportat o tendința tulburatoare: de cand a inceput pandemia de coronavirus, a existat o creștere semnificativa a proporției de sarcini soldate cu moartea fatului, avertizeaza cercetatorii consultați de revista Nature. Cercetatorii spun ca, in unele țari, femeile…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, candidat pentru un nou mandat, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca este infectat cu noul coronavirus. Dragii mei, vin de aceasta data cu o postare diferita de ceea ce ne-am obișnuit. In cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2.…

- Operat pe cord, un clujean a fugit din spital dupa ce a aflat ca este infectat cu COVID-19 și a fost luat de acasa cu mascații pentru a fi internat la spitalul de boli infecțioase. El s-a ales și cu dosar penal și va intra in protocolul de tratament al Ministerului Sanatații, refuzat de tot […] The…

- In materialele obținute de Daily Mail de pe camerele de corp purtate de doi dintre fostii ofițeri de poliție din Minneapolis implicați in arestarea lui George Floyd, se vede un Floyd panicat care se lupta cu polițiștii in timp ce se afla in spatele mașinii a echipajului, cu cateva minute inainte de…

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…

- Masca reutilizabila care „ucide” coronavirusul se numeste MoxAdTech si a fost testata cu succes pana acum in Franta si Portugalia. Ea este realizata din mai multe materiale textile impermeabile, care sunt tratate cu o substanta protectoare, informeaza Mediafax. Cercetatorii portughezi au reusit sa creeze…

- O noua culme a pandemiei este atinsa prin soluția Parchetului General in dosarul Nelu Lupu, fostul polițist banuit ca a infectat peste 30 de persoane, majoritatea fiind cadre medicale la Spitalul Ministerului de Interne. Problema procurorilor a fost sa obțina dovezi științifice ca persoana internata…